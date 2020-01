Trump crede ca NATO ar trebui sa se extinda pentru a include si tari din Orientul Mijlociu

Ziare.

"Cred ca NATO ar trebui sa se extinda si ar trebui sa includem Orientul Mijlociu, absolut", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata la Casa Alba Presedintele SUA a glumit ca organizatia ar trebui sa se numeasca NATO-ME (NATO-OM) sau NATO plus Orientul Mijlociu, conform agentiei Reuters.Liderul de la Casa Alba a subliniat ca reteaua terorista Stat Islamic reprezinta o problema internationala care trebuie abordata."Trupele noastre pot veni acasa, pot reveni in mare parte acasa si putem folosi NATO. Am capturat militantii ISIS, am facut o mare favoare Europei", a subliniat presedintele SUA.Donald Trump a precizat ca a discutat despre extinderea NATO cu secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg.Potrivit Casei Albe, in cursul convorbirii telefonice, Donald Trump "a evidentiat valoarea cresterii rolului NATO in prevenirea conflictelor si in mentinerea pacii in Orientul Mijlociu".