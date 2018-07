Trump critica planul Theresei May privind Brexit, iar acordul comercial SUA - UK e in pericol. Cum raspunde Londra

Guvernul britanic respinge criticile

Aflat in vizita in Marea Britanie, Donald Trump afirma, intr-un interviu acordat cotidianului The Sun, ca planul Theresei May in negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit ar bloca orice viitor acord comercial intre Marea Britanie si Statele Unite. Liderul de la Casa Alba sustine ca Theresa May a ignorat sfaturile sale in sensul unei abordari dure in negocierile cu UE, indreptandu-se "in sens invers". Theresa May tocmai a prezentat un plan privind abordarea in negocierile cu Bruxelles-ul . Guvernul britanic vrea sa obtina o zona de liber-schimb intre Marea Britanie si Uniunea Europeana. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat in semn de protest fata de acest plan."Daca vor semna un astfel de acord, noi am prefera colaborarea cu Uniunea Europeana, in locul celei cu Marea Britanie, astfel ca un tratat (SUA-Marea Britanie - n.red.) probabil ar fi exclus. Daca fac acest lucru, atunci probabil ca acordul britanicilor cu Statele Unite nu va fi facut", a atras atentia Donald Trump.Planul Theresei May "va afecta in mod categoric relatiile comerciale cu Statele Unite. Din nefericire, vor fi influente negative. Noi oricum avem destule dificultati cu Uniunea Europeana. Luam masuri chiar acum in relatia cu Uniunea Europeana deoarece nu au tratat Statele Unite corect in relatiile comerciale", a explicat Donald Trump, care a impus taxe vamale la importurile de otel si aluminiu, inclusiv din tarile UE, si vrea sa limiteze importurile de autovehicule din spatiul comunitar.Referindu-se la afirmatiile fostului ministru britanic de Externe, Boris Johnson, care a observat ca Donald Trump ar avea o abordare "extrem de dura" in negocierile pe tema Brexit, liderul de la Casa Alba a spus: "Are dreptate. Eu as fi negociat mult mai diferit. Chiar i-am spus Theresei May cum sa procedeze, dar nu a fost de acord, nu m-a ascultat. A vrut sa mearga pe alt drum. As spune chiar ca a mers in sens invers. Si este in regula. Va negocia asa cum stie mai bine. Dar este rau ce se intampla".Intrebat daca el ar fi pregatit sa abandoneze negocierile in cazul in care ar fi implicat in procedura Brexit, Trump a declarat: "Absolut. Cred ca ceea ce se intampla este o situatie foarte nefericita. Dureaza prea mult. Stiti ca acordurile care sunt negociate prea mult nu sunt niciodata bune. (...) Acordul pe care il negociaza (Theresa May -n.red.) este cu mult diferit de cel pe care l-au votat oamenii. Nu acesta este acordul din referendum. Am auzit asta in ultimele trei zile. Stiu ca au fost multe demisii. Prin urmare, multora nu le place".Donald Trump exprimase dubii privind abordarea Theresei May in problema Brexit si la summit-ul NATO de la Bruxelles. "Nu cred ca acesta este acordul pentru care au votat britanicii" in referendumul privind iesirea din Uniunea Europeana.In pofida criticilor privind strategia adoptata in negocierile pe tema Brexit, Donald Trump a insistat ca el considera in continuare ca Theresa May este o "persoana buna". "Eu nu am spus niciodata nimic rau despre ea. Circula stiri false. Cred ca este o persoana buna. Eu ma inteleg foarte bine cu ea", a insistat el.Guvernul Theresa May a respins criticile presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, privind abordarea in negocierile Marii Britanii cu Uniunea Europeana pe tema Brexit."Am ajuns la un acord intern privind propunerea pe care o adresam Uniunii Europene, o formula ce reprezinta absolut ceea ce au votat cetatenii britanici" in referendum."Au votat pentru preluarea controlului asupra fondurilor noastre, legislatiei si frontierelor, iar noi vom face exact acest lucru", a reactionat Downing Street.