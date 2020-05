Trump: Criza provocata de coronavirus e mai grava decat atacul de la Pearl Harbor

Ziare.

"Este mai rau decat la Pearl Harbor", a declarat Trump de la Biroul Oval, referindu-se la ofensiva aeriana care a facut peste 2.400 de victime americane si care a determinat Statele Unite sa intre in cel De-al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP.''Este mai rau decat World Trade Center'', a adaugat liderul de la Casa Alba , referindu-se la atentatele din 11 septembrie 2001 care au facut aproape 3.000 de morti.''Nu a existat niciodata un atac de aceasta natura. Si aceasta nu ar fi trebuit sa se intample niciodata '', a subliniat presedintele Trump, reafirmandu-si dorinta de ''a redeschide tara''.Presedintele american a explicat, de asemenea, motivul pentru care a renuntat in cele din urma la suprimarea celulei de criza pentru coronavirus creata pentru a organiza raspunsul federal la pandemie."Nu mi-am dat seama cat de populara a fost celula de criza", a declarat el. "Este foarte apreciata de public", a insistat Trump.Vicepresedintele american Mike Pence a declarat marti ca grupul de lucru ''Task force'' va fi desfiintat in saptamanile urmatoare pentru a reveni la operatiuni mai traditionale, prin departamente.SUA tocmai au trecut de pragul de 70.000 de decese cauzate de noul coronavirus si l-ar putea atinge pe cel de 100.000 inainte de inceputul lunii iunie, conform mai multor modele epidemiologice.