Trump da 24 de milioane de dolari ca sa schimbe frigiderele din Air Force One

we would have been impeached https://t.co/KdF82dEseH - Eric Schultz (@EricSchultz) January 26, 2018

"Frigiderele care vor fi inlocuite sunt din 1990 si au fost livrate o data cu avionul prezidential. Au fost realizate cu tehnologia din acea perioada si au fost concepute pentru depozitarea alimentelor pe termen scurt. Desi au fost intretinute, fiabilitatea lor a scazut si nu mai corespund cerintelor actuale", a declarat purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene, Ann Stefanek, citata de CNN Fostul consilier al presedintelui Obama, Eric Schultz, a scris pe contul sau de Twitter ca daca un astfel de contract ar fi fost dat in timp ce Barack Obama era presedintele Statelor Unite, acesta ar fi fost pus sub acuzare.Nu este pentru prima ora cand administratia de la Washington este criticata pentru valoarea contractelor pe care le-a atribuit companiei Boeing.In 2009 presedintele Obama a fost nevoit sa anuleze o intelegere pentru cumpararea unei flote de elicoptere prezidentiale dupa ce in presa au aparut informatii ca acestea ar fi urmat sa coste cel putin 11 miliarde de dolari.In timpul campaniei prezidentiale, Trump a sustinut ca va schimba aeronava prezidentiala cu avionul propriu. Intr-un mesaj pe Twitter din decembrie 2016, Trump spunea ca va anula ordinul pentru fabricarea unui nou Air Force One.Insa, de la preluarea mandatului, presedintele Trump - ca si predecesorii sai - a trebuit sa accepte ca exista protocoale de securitate si a calatorit doar la bordul actualului Air Force One fabricat de Boeing in 1990.C.S.R.