Trump da vina pe becurile economice ca-l fac sa para portocaliu

Declaratia face parte dintr-o serie de afirmatii bizare despre energia verde si conservarea climei, in observatiile adresate unur membri republicani ai Congresului la Baltimore, relateaza CNN. "Care-i treaba cu becul?", a intrebat retoric Trump, la debutul unui discurs de mai bine de o ora in care, printre altele, a spus despre becurile economice ca sunt "cu mult mai scumpe decat cele vechi, care mergeau foarte bine"."Becurile pe care suntem fortati sa le folosim... In primul rand, pentru mine, cel mai important, ma fac sa arat portocaliu", a spus presedintele SUA, starnind hohote de ras din partea republicanilor adunati la Baltimore.Becurile au fost o tinta frecventa a presedintelui SUA care le-a folosit ca simbol pentru a critica restrictiile energetice si de mediu. Nu este prima data cand republicanul foloseste becul economic ca exemplu negativ in discutiile despre energie si mediu.In timpul administratiei Trump au fost imblanzite regulile privind eficienta energetica a diverselor tipuri de becuri. Criticii presedintelui considera ca este cel mai recent atac al administratiei asupra eforturilor de combatere a schimbarilor climatice si a consumului de energie, explica CNN.De cealalta parte, Administratia Trump sustine ca masura anulata, adoptata in ultimele zile ale mandatului detinut de Barack Obama, avea sa ridice preturile la becuri la niveluri incredibile.I.S.