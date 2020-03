Trump: Daca o sa avem 100.000 - 200.000 de morti, vom fi facut o treaba foarte buna

LIVE

Intr-o conferinta de presa sustinuta la Casa Alba, el a mai spus, intre altele, ca daca administratia pe care o conduce reuseste sa mentina numarul deceselor pana la 100.000 - 200.000 va fi facut "o treaba foarte buna", scrie The Guardian De asemenea, Trump si-a subminat singur pledoaria pentru unitate, atacand si abuzand verbal reporterii si jurnalistii, dar si lansand acuzatii potrivit carora angajatii din domeniul Sanatatii fura masti, insa nu a adus si dovezi pentru a sustine afirmatiile, catalogate de multi drept false.Totodata, extinderea izolarii nationale e un soi de esec pentru Trump, care la inceputul pandemiei a irosit 6 saptamani fara sa impuna masuri si restrictii pentru cetatenii americani, arata sursa citata.De altfel, el s-a si plans ca un tratament sau vaccin pentru coronavirus e foarte greu de obtinut.El a anuntat ca perioada initiala de distantare sociala de 15 zile solicitata de guvernul federal, care urma sa expire luni, va fi prelungita pana la 30 aprilie si a spus ca spera ca lucrurile vor reveni la normal pana pe 1 iunie.Asta in conditiile in care in trecut liderul american spunea ca prin luna aprilie sigur dispare virusul, pentru ca incep sa creasca temperaturile."Modelul arata ca rata maxima a mortalitatii va fi, cel mai probabil, atinsa in doua saptamani", a declarat Trump jurnalistilor.SUA au raportat, pana acum, peste 2.400 de morti."Ne putem astepta ca pana la 1 iunie sa fim in drum spre recuperare", a mai precizat presedintele american.Referitor la o cifra a mortilor, el a apreciat: "Si asa, daca am putea mentine acest numar, asa cum spuneam, pana la 100.000 - este un numar oribil, poate chiar mai putin. (...) Deci daca vom avea intre 100 [mii] si 200.000 de morti - per total, vom fi facut o treaba foarte buna".Statele Unite au inregistrat, pana in prezent, mai multe cazuri de imbolnavire cu COVID-19 decat oricare alta tara din lume.Astfel, SUA au devenit cel mai mare focar global de COVID-19 A.D.