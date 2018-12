Trump: Democratii sunt de vina pentru pentru moartea copiilor de migranti din custodia SUA

Ziare.

Comentariile au fost facute de presedinte pe Twitter "Toate decesele copiilor si ale altora la granita sunt strict din vina democratilor si a politicilor lor derizorii privind imigratia, care permit oamenilor sa faca aceasta calatorie lunga crezand ca pot intra in tara noastra ilegal", a scris el intr-o postare."Ei nu pot (intra ilegal) . Daca am fi avut un zid, nici macar nu ar incerca!", a adaugat presedintele american.Pe 24 decembrie, un baiat in varsta de 8 ani, identificat ca fiind Felipe Gomez Alonzo, a murit in timp ce se afla in detentie in SUA. Autoritatile au informat ca el a fost transportat la spital dupa aparitia simptomelor de boala. El a fost externat insa ulterior a fost transportat din nou la spital, dar nu a mai putut fi resuscitat dupa ce a lesinat. Cu trei saptamani mai devreme, Jakelin Caal Maquin, in varsta de 7 ani, a murit dupa ce a fost transportata la baza ofiterilor vamali.Ambii copii au fost retinuti alaturi de tatii lor dupa ce au fost prinsi la granita."Cei doi copii erau bolnavi inainte sa intre in custodia ofiterilor vamali. Tatal fetei a declarat ca nu este vina lor si ca el nu ii mai daduse apa de cateva zile. Ofiterii vamali au nevoie de zid si totul se va incheia. Ei lucreaza atat de mult si primesc atat de putina recunostinta!", a afirmat Trump.Circumstantele mortii baiatului raman in mare parte necunoscute. Nu este clar daca starea sa de sanatate s-a deteriorat din cauza calatoriei in SUA, a neglijentei in facilitatile de la granita sau a unei combinatii dintre acesti factori.Ofiterii vamali au informat ca Jakelin nu mancase sau consumase apa de cateva zile inainte sa fie retinuta, insa tatal ei contesta aceste afirmatii.Vineri, Trump a amenintat din nou ca va inchide granita cu Mexicul si ca va opri ajutoarele umanitare trimise catre Guatemala, Honduras si El Salvador daca nu va obtine finantare pentru zidul de la granita.Presedintele american a repetat marti, de Craciun, ca blocarea unei parti a administratiei federale americane va dura pana cand va obtine finantare pentru zidul de la frontiera cu Mexicul.Sambata, Trump si-a continuat atacurile la adresa democratilor, afirmand: "Pentru cei care, in mod naiv, intreaba de ce republicanii nu au obtinut aprobarea pentru construirea zidului in ultimul an, este pentru ca in Senat avem nevoie de 10 voturi ale democratilor si nu ne vor da niciunul pentru securitatea granitei! Acum trebuie sa alegem calea cea grea, printr-o inchidere a guvernului. Pacat!".Democratii au indicat in repetate randuri ca ar sustine majorarea cheltuielilor pentru securitatea la granita de sud cu Mexicul, iar multi dintre ei au votat in acest sens in 2013. Insa ei considera ca un zid precum cel propus de Trump este ineficient si costisitor.