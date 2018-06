Trump, despre Kim Jong Un: "Un om foarte talentat" care "isi iubeste tara foarte mult"

EXCLUSIVE: After historic summit, @ABC News' @GStephanopoulos asked Pres. Trump, "How do you trust a killer like that?"



"I think that he really wants to do a great job for North Korea. I think he wants to de-nuke."

Ziare.

com

In urma intalnirii, Trump spune ca a observat ca liderul nord-coreean este "un om foarte talentat" si ca "isi iubeste tara foarte foarte mult", arata ABC News Acesta a precizat ca au avut o zi minunata si ca au invatat foarte multe unul despre altul si despre tarile lor.Trump a mai spus ca spera sa se intalneasca de mai multe ori si ca il va invita cu siguranta pe Kim Jong Un la Casa Alba.Ulterior, Trump a fost intrebat de ABC News cum poate avea incredere intr-un asemenea "dictator" care isi infometeaza poporul si isi ucide rudele. Acesta a spus ca in urma intalnirii cu liderul din Coreea de Nord si-a dat seama ca acesta vrea cu adevarat sa faca o treaba buna pentru tara sa.Declaratiile liderului american sunt surprinzatoare in conditiile in care cei doi s-au atacat de nenumarate ori in ultimii ani.Donald Trump si Kim Jong Un s-au intalnit, marti, in hotelul Capella din Singapore. Astfel, Trump a devenit primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste cu un lider al Coreei de Nord.Vezi si Donald Trump lauda "potentialul stralucit" al Coreei de Nord: Intr-o zi va fi o natiune mare! Donald Trump si Kim Jong Un si-au incheiat prima runda a discutiilor printr-o plimbare, iar la sfarsit cei doi au semnat un document catalogat drept istoric, dar despre care cei doi nu au vrut sa ofere detalii.