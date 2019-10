Trump, dupa ce Turcia a suspendat operatiunile militare in Siria: Kurzii sunt incredibil de fericiti cu aceasta solutie

Ziare.

"Avem tot ce puteam visa vreodata", a spus Trump in Texas. "Vreau sa le multumesc kurzilor. Au fost incredibil de fericiti cu aceasta solutie. Aceasta solutie le-a salvat vietile, sincer", a adaugat el, relateaza dpa.El a precizat ca kurzii vor fi in continuare responsabili pentru pazirea combatantilor Statului Islamic. "Kurzii au fost minunati", a spus liderul de la Casa Alba.Despre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, Trump a afirmat: "Este un lider al naibii de bun, un om dur, puternic si a facut ce trebuia".Presedintele american a anuntat ca Erdogan va merge in vizita la Washington luna viitoare, cum se stabilise initial, desi joi, in timpul discutiilor dintre Mike Pence si Erdogan, Casa Alba anuntase ca deplasarea e anulata si depinde de rezultatul demersurilor americane de la Ankara.Trump a mai spus ca oamenii incearca de 15 ani sa obtina acest acord, dar este neclar la ce s-a referit, noteaza dpa. De asemenea, el a insistat ca este "o persoana neconventionala care a abordat o cale neconventionala"."Este extraordinar pentru toata lumea", a incheiat Trump.