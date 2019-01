Trump e acuzat ca i-ar fi cerut fostului sau avocat sa minta Congresul. Democratii vor sa ancheteze

RASPUNS LA 7 FEBRUARIE?

Site-ul de stiri BuzzFeed a dezvaluit joi seara, citand doua surse anonime din cadrul politiei federale (FBI), ca Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta in audierea in Congres din 2017 cu privire la discutii despre un plan imobiliar in Rusia.Aceasta acuzatie este grava, iar BuzzFeed considera ca este vorba despre "primul exemplu in care Trump ii cere unui subordonat sa minta in mod direct cu privire la afacerile sale cu Rusia".Democratii au reactionat imediat."Aceste informatii potrivit carora presedintele Statelor Unite ar fi putut sa indemne la sperjur in fata membrilor comisiilor noastre (...) este una dintre cele mai grave de pana in prezent. Vom face tot ceea ce este necesar pentru a stabili adevarul", a scris pe Twitter Adam Schiff, presedintele democrat al Comisiei Informatiilor din Camera Reprezentantilor."Daca acest articol despre Trump care indeamna la false marturii se confirma, atunci Trump a comis o infractiune grava si trebuie sa demisioneze sau sa fie destituit", a apreciat, la randul sau, senatorul democrat Jeff Merkley.Michael Cohen, care si-a facut obiceiul sa confirme sau sa infirme pe Twitter informatii de presa cu privire la el, nu a reactionat.Cohen - care se afla in prezent in dizgratia presedintelui, caruia i-a fost totusi unul dintre cei mai apropiati colaboratori - a recunoscut deja ca a mintit Congresul in acest subiect.Problema este, acum, daca a facut-o din propria initiativa sau nu.La 7 februarie, Cohen urmeaza sa fie audiat din nou in Congres, intr-o comisie din cadrul Camerei Reprezentantilor, aflata dupa alegeri pe mana democratilor.In cazul in care va confirma, sub juramant, dezvaluirile facute de BuzzFeed, aceste acuzatii ar fi explozive si ar deschide calea unei posibile proceduri de destituire.Acest "impeachment" este necesar sa fie confirmat prin vot in Senat, care se afla sub controlul unei majoritati republicane, partidul lui Trump.Anchete cu privire la ingerinte ruse in alegerile prezidentiale din 2016 - inclusiv cea a procurorului special Robert Mueller - cauta sa determine tocmai ce legaturi de afaceri ar fi putut sa existe intre Donald Trump si Rusia si care a fost influenta lor asupra campaniei.In decembrie, Cohen, un fost avocat si om de incredere al miliardarului republican, a fost condamnat la trei ani de inchisoare.Justitia a preciat ca acesta - care a facut timp de zece ani parte din cerul apropiat al magnatului in domeniul imobiliar, inainte sa se intoarca impotriva miliardarului - a incalcat legea finantarii campaniilor electorale si a actionat "din ordinul" lui Donald Trump.Aceste acuzatii au fost respinse declarativ de presedinte, care da asigurari ca nu i-a cerut fostului avocat sa incalce legea.De atunci, Cohen da asigurari ca el colaboreaza cu anchetatorii si a declarat ca a "terminat cu minciunile" si cu "loialitatea (sa) oarba" fata de un om pe care-ladmira, dar care este, afirma el, foarte "diferit" de cand guverneaza din Biroul Oval.