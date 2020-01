Trump este auzit intr-o inregistrare cum ordona inlaturarea Mariei Yovanovitch

Ziare.

Inregistrarea, pusa la dispozitia Reuters de un avocat al lui Lev Parnas, fost asociat al avocatului lui Trump, Rudy Giuliani, incepe cu liderul de la Casa Alba pozand pentru camere, apoi intrand intr-o incapere cu o masa pregatita pentru 15 persoane. Filmarea, datata aprilie 2018, dureaza 83 de minute si in cea mai mare parte nu-i arata pe participantii la discutii, camera cu care a fost realizata fiind indreptata spre tavan. Fragmente din discutii au fost difuzate vineri de ABC News.La jumatatea inregistrarii, dupa ce unul dintre participanti sugereaza ca ambasadoarea reprezinta o problema, poate fi auzita vocea lui Trump spunand: "Scapati de ea! Maine s-o dati afara. Nu ma intereseaza. Maine s-o dati afara. Afara cu ea. OK? Asa sa faceti".Casa Alba nu a raspuns momentan la solicitarea de comentarii a Reuters.Vineri, Trump a admis pe Fox News ca nu se numara intre "fanii" dnei Yovanovitch, pe care a rechemat-o in mai 2019 si care acum este martora in procedura de destituire a presedintelui.Democratii, care in septembrie au reusit sa lanseze o procedura de impeachment impotriva presedintelui, afirma ca asociati ai acestuia au petrecut aproape un an incercand sa o schimbe pe ambasadoare, considerand-o un obstacol in calea eforturilor lor de a face presiuni asupra Ucrainei pentru a-l ancheta pe rivalul politic al lui Trump in alegerile prezidentiale din acest an, Joe Biden - acuzatie ce a si stat la baza procedurii impotriva lui Donald Trump, aflata in prezent in faza de "proces" in Senat.