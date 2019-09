Trump este investigat de Congresul SUA, in legatura cu unul din cluburile sale de golf

Ziare.

com

Comisia pentru Supraveghere si Reforma din Camera Reprezentantilor afirma ca cheltuielile de la aeroportul Prestwick "au crescut substantial" de cand Trump a devenit presedinte, transmite Reuters.Aeroportul Prestwick a fost in pericol sa fie inchis din cauza datoriilor mari.Se spune ca aeroportul are o importanta majora pentru afacerea lui Trump, care la randul ei inregistreaza pierderi.Acuzatiile comisiei sunt incluse intr-o scrisoare adresata Pentagonului, care este datata in iunie dar care a fost facuta publica pe site-ul Politico abia vinerea trecuta.In scrisoare, comisia cere acces la toate comunicarile care au avut loc intre Departamentul pentru Aparare si Trump Turnberry, precum si orice fel de date financiare asociate.Potrivit diverselor informatii aparute in presa americana, departamentul nu a raspuns inca solicitarilor comisiei.De asemenea, Pentagonul nu a comentat in mod direct in legatura cu aceasta investigatie si nici Organizatia Trump.Scrisoarea, semnata de presedintele democrat al comisiei, Elijah Cummings, a fost adresata Secretarului Apararii de la acea data, Patrick Shanahan.Citand date ale Agentiei de Logistica pentru Aparare, scrisoarea afirma ca armata SUA a facut 629 de comenzi de achizitii de carburant la aeroport, totalizand 11 milioane de dolari (9 milioane de lire sterline), incepand din octombrie 2017.Totodata, comisia mai acuza ca personal militar american a beneficiat de camere la preturi reduse si de acces gratuit la terenurile de golf ale lui Trump."Avand in vedere participatia detinuta de presedinte la terenurile de golf din Scotia, aceste informatii ridica semne de intrebare legate de posibilele venituri incasate de presedinte de la guvernul american sau guverne straine, cu incalcarea Constitutiei, ceea ce ridica intrebari legate de conflicte grave de interese", se arata in scrisoare.Aeroportul Prestwick, situat la sud de Glasgow, se afla la aproximativ 30 de kilometri la nord de Trump Turnberry.Guvernul scotian a cumparat aeroportul in 2013, pentru 1 lira sterlina, cand acesta era in pericol sa fie inchis.In iunie, aeroportul a fost scos la vanzare, dar niciun cumparator nu si-a exprimat interesul.Pe fondul datoriilor in crestere, aeroportul si-a redus tarifele, pentru a continua sa functioneze.Guvernul scotian a fost criticat in 2017, cand statiunea Turnberry a beneficiat de o facilitate fiscala. Ulterior in acel an, reglementarile au fost modificate, iar terenul de golf nu s-a mai incadrat.Raspunzand la cele mai recente acuzatii, guvernul scotian a explicat ca aeroportul Prestwick opereaza in termeni comerciali si in apropiere de ministere.