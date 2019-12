Trump evoca perspectiva unui nou acord nuclear cu Rusia si China

Ziare.

Aflat la Londra pentru Summit-ul NATO, Trump a spus ca a discutat cu omologul sau rus Vladimir Putin si ca i-a transmis acestuia ca SUA vor sa "gaseasca o solutie privind un tratat asupra armelor nucleare", transmite dpa.El a adaugat ca Putin doreste sa discute despre acest subiect, precizand ca probabil va fi inclusa si China in respectivul tratat."Cred ca este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face", a afirmat liderul american, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul canadian Justin Trudeau."Intentionam sa vedem daca putem ajunge la o solutie pentru a stopa proliferarea - pentru a opri ceea ce se intampla - intrucat producem o multime (de arme) si, sincer vorbind, intreaga situatie legata de domeniul nuclear nu este o situatie pozitiva", a explicat Donald Trump.In luna august, presedintele american si-a retras oficial tara din INF , pact semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987 in virtutea caruia au fost interzise rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri.SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, au acuzat Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729, cunoscut in cadrul NATO drept SSC-8. Washingtonul stabilise drept termen-limita data de 2 august, pentru ca Rusia sa se conformeze, in caz contrar considerandu-se ca tratatul a expirat.Ultimul tratat important intre SUA si Rusia privind controlul armamentului, noul tratat START , va expira in 2021. El limiteaza numarul de focoase nucleare pe care le pot desfasura cele mai mari puteri nucleare din lume.