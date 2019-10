Trump gazduieste summitul G7 din iunie 2020 la terenul sau de golf din Miami

Ziare.

com

Trump a lansat ideea la summitul G7 de la Biarritz, in Franta, unde a declarat pentru presa ca proprietatea sa este mult mai buna decat alte locuri avute in vedere de administratia sa, aflandu-se in apropierea unui aeroport important si oferind numeroase spatii de cazare si de conferinta."Fiecare sara poate avea propria vila sau bungalow", declara el.Ideea a provocat imediat polemica. Trump se judeca deja in doua procese in care este acuzat ca incalca o clauza din Constitutie cu privire la retributie ("emoluments clause"), care le interzice locatarilor Casei Albe sa profite financiar in mod personal de pe urma guvernelor altor tari.In aceste procese, deschise anul trecut de peste 200 de alesi democrati, petentii ii reproseaza ca o serie de sefi de stat si de delegatii straine s-au cazat la hotelul sau de la Washington si la alte proprietati din lume.Ei il acuza pe Trump ca obtine in mod ilegal profit de pe urma functiei de sef al statului, deoarece multi lideri straini, care vor sa obtina favoruri politice de la miliardarul republican, ii alimenteaza conturile.Anuntul de vineri intervine in contextul in care ancheta Congresului in vederea unei destituiri avanseaza rapid si-i ameninta sustinerea Partidului Republican si al unei infruntari cu Partidul Democrat cu privire la decizia de a retrage trupele americane din Siria, care a deschis calea invaziei nordului Siriei de catre Turcia, intr-o operatiune soldata cu multi morti in randul kurzilor.Secretarul general al Casei Albe Mick Mulvaney a declarat pentru presa ca presedintele nu va benedicia de pe urma gazduirii summitului, scrie BBC News."Marca Donald Trump este probabil suficient de puternica asa cum este" si nu are nevoie de un impuls, a declarat Mulvaney.Terenul de golf al lui Trump se afla la 13 kilometri de aeroportul din Miami.