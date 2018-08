Trump i-a cerut lui Mike Pompeo sa anuleze deplasarea in Coreea de Nord

Ziare.

"I-am cerut secretarului de Stat Mike Pompeo sa nu mai mearga in Coreea de Nord acum, deoarece simt ca nu inregistram progrese suficiente in privinta denuclearizarii Peninsulei Coreea. In plus, din cauza atitudinii noastre mai dure in relatiile comerciale cu China, nu cred ca ei ne ajuta in procesul denuclearizarii asa cum ne ajutau (in pofida sanctiunilor ONU in vigoare).Secretarul de Stat Pompeo asteapta sa mearga in Coreea de Nord in viitorul apropiat, cel mai probabil dupa remedierea relatiile noastre comerciale cu China. Intre timp, as vrea sa ii transmit cele mai calde salutari si respect presedintelui nord-coreean Kim Jong-Un. Astept sa il vad curand!", a declarat Donald Trump prin Twitter.Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, urma sa efectueze saptamana viitoare o noua vizita in Coreea de Nord. Mike Pompeo l-a numit joi pe Stephen Biegun, fost membru al Consiliului de administratie al companiei Ford, in functia de emisar special in Coreea de Nord."Steve va coordona politicile SUA fata de Coreea de Nord si eforturile de a atinge obiectivul presedintelui Donald Trump - denuclearizarea totala si verificabila a Coreei de Nord -, asa cum a stabilit cu presedintele Kim Jong-Un", a declarat Mike Pompeo.