Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski sa ii ancheteze pe Joseph Biden si fiul sau, arata stenograma conversatiei

"Sunt multe discutii despre fiul lui Biden, ca Biden a oprit o actiune de investigare si multa lume vrea sa afle despre acest lucru, deci orice puteti face impreuna cu procurorul general ar fi minunat.Mie mi se pare oribil", i-a spus Donald Trump lui Volodimir Zelenski, potrivit stenogramei convorbirii, prezentata miercuri de Presedintia SUA.Volodimir Zelenski a raspuns: "Chiar voiam sa va spun despre procuror. In primul rand, inteleg si cunosc foarte bine situatia. Dat fiind ca avem majoritate absoluta in Parlament, viitorul procuror general va fi suta la suta omul meu, candidatul meu, va fi aprobat de Parlament si vom incepe cu un nou procuror in septembrie. Va verifica situatia, mai ales cea a companiei pe care ati mentionat-o (...)".Donald Trump a insistat: "Sunt sigur ca veti rezolva. Am auzit ca procurorul a fost tratat foarte rau si ca a fost un procuror foarte corect, deci succes in toate. Economia dumneavoastra se va imbunatati din ce in ce mai mult, pot anticipa. Aveti multe resurse. Este o tara mareata. Am multi prieteni ucraineni, sunt oameni incredibili".La finalul conversatiei, Donald Trump a declarat: "Bun, va multumesc foarte mult si apreciez. Ii voi pune pe Rudy si pe procurorul general Barr sa va sune. Multumesc. Oricand veti vrea sa veniti la Casa Alba, ma puteti suna. Sa ne dati o data si rezolvam. Astept sa va vad".Stenograma conversatiei are unele paragrafe clasificate.Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a anuntat marti seara lansarea unei investigatii parlamentare care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump "Saptamana aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut ca i-a cerut presedintelui Ucrainei sa comita actiuni care sa il ajute pe el din punct de vedere politic. Prin urmare, Camera Reprezentantilor initiaza astazi o ancheta oficiala in sensul demiterii. Le cer celor sase comisii sa demareze investigatiile sub aceasta umbrela. Presedintele trebuie tras la raspundere. Nimeni nu este mai presus de lege", a subliniat Pelosi.Camera Reprezentantilor din SUA a cerut oficial Casei Albe prezentarea stenogramei conversatiilor presedintelui Donald Trump cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski.Comisiile pentru Informatii, Supraveghere si Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor au trimis marti o scrisoare oficiala Presedintiei SUA prin care cer transmiterea stenogramelor conversatiilor lui Donald Trump, pe fondul suspiciunilor ca acesta ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA."Daca recentele informatii aparute in presa sunt adevarate, inseamna ca presedintele a discutat cu un lider strain despre investigatii care sa il vizeze pe un adversar politic in scrutinul din SUA. Aceasta este definitia abuzului de putere in mod corupt", se arata in scrisoare.Echipa de campanie a lui Joseph Biden a anuntat ca acesta sustine lansarea procedurii demiterii lui Donald Trump.Donald Trump este suspectat ca i-a cerut presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o convorbire desfasurata pe 25 iulie, sa ofere informatii compromitatoare despre activitati de afaceri ale lui Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden.Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat, marti seara, ca a autorizat publicarea stenogramelor conversatiilor sale cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski.Donald Trump a denuntat anuntul lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, privind ancheta care ar putea conduce la demitere, apreciind ca este vorba de un act de "hartuire prezidentiala".