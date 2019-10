Trump i-a cerut premierului Australiei sprijin pentru discreditarea anchetei ruse a lui Robert Muller

Ziare.

com

Scott Morrison a catalogat acest apel telefonic drept "scurt si obisnuit", afirmand ca presedintele american i-a cerut pur si simplu sa stabileasca "un punct de contact" in interiorul Guvernului australian, in vederea unor investigatii cu care Trump spera sa discrediteze acuzatii cu privire la un amestc rus in campania sa."Conversatia a fost obisnuita", a declarat la postul Sky News premierul australian, care provine din Partidul Liberal (centru-dreapta).Statele Unite sunt un aliat important, de fapt cel mai important aliat al nostru, iar noi obisnuim sa impartasim multe informatii", a declarat Scott Morrison."Sincer, ar fi fost mai surprinzator daca am fi ales sa nu cooperam", a adaugat el.Cu doar cateva ore mai inainte, conducatorul opozitiei australiene, laburistul Anthony Albanese, a cerut sa afle ce informatii a transmis Canberra Washingtonului.La fel ca in cazul convorbirii telefonice din centrul scandalului ucrainean si anchetei in vederea destituirii,Cotidianul american The New York Times (NYT) a dezvaluit sambata ca,Democratii americani au lansat saptamana trecuta o ancheta in vederea destituirii lui Donald Trump, pe care-l acuza ca i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimit Zelenski, intr-o convorbire la telefon, la 25 iulie, sa ancheteze cu privire la fostul vicepresedinte democrat Joe Biden , bine plasat sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 2020.