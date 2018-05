Trump i-ar fi cumparat cu 130.000 de dolari tacerea actritei porno prin intermediul avocatului

Scandalul platii actritei porno

Despre Comey: Imi pare rau, Jim, esti un mincinos - un mincinos nerusinat

Ziare.

com

Plata se va dovedi "perfect legala", a declarat, miercuri, Giuliani intr-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News, relateaza CNN."Acesti bani nu erau bani din campanie, imi pare rau", a declarat Giuliani. "Va spun acum un fapt pe care nu-l stiati. Nu erau bani de campanie. Nu s-a incalcat (legislatia cu privire la) finantarea campaniei" electorale."Pentru ca i-au directionat prin cabinetul de avocatura?", l-a intrebat Hannity."I-au directionat prin cabinetul de avocatura, iar presedintele i-a rambursat", i-a raspuns Giuliani.Fostul primar al New Yorkului s-a alaturat recent echipei juridice a lui Trump cu scopul de a pune capat anchetei procurorului special Robert Mueller cu privire la amestecul rus in alegerile americane din 2016 si o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova. Giuliani l-a inlocuit pe fostul avocat al miliardarului, John Dowd.Trump a declarat ca nu are cunostinta despre plata, un dosar care a ajuns la tribunal.Contactata in legatura cu declaratiile lui Giuliani, Casa Alba a raspuns printr-un purtator de cuvant, Hogan Gidley, care a declarat pentru Fox News ca ancheta este in curs si a trimis la echipa juridica externa a miliardarului.Ulterior, Giuliani a declarat pentru Wall Street Journal (WSJ) ca Trump i-a dat banii inapoi lui Cohen, subliniind din nou ca nu este vorba despre o incalcare a legislatiei cu privire la finantarea campaniilor electorale sau o infractiune.Intrebat daca declaratiile pe care le-a facut la Fox contrazic dezmintirea presedintelui cu privire la plata, Giuliani a raspuns WSJ ca "aceasta nu este o problema".Trump "probabil ca nu a stiut" de plata lui Cohen catre Daniels la momentul respectiv, a precizat el."Sa-ti aduci aminte detalii din 2016 e greu. Nici eu nu mi-as aminti clar", a declarat Giuliani pentru ziar.Cohen a spus ca a platit-o pe Daniels din fondurile sale, prin intermediul unei firme private. Insa Trump nu a semnat acordul de confidentialitate, motiv pentru care Daniels cere sa fie considerat nul."Intr-o tranzatie privata, in 2016, mi-am folosit fondurile personale pentru a facilita plata a 130.000 de dolari catre doamna Stephanie Clifford", adevaratul nume al lui Daniels, relata Cohen in februarie."Nici Trump Organization si nici campania Trump nu au participat la tranzactia cu doamna Clifford si nu m-a rambursat nimeni, direct ori indirect", spunea el.Legalitatea acestei plati a fost pusa in discutie in baza legislatiei cu privire la finantarea campaniei electorale.In ianuarie, grupul Common Cause a trimis scrisori adjunctului secretarului Justitiei Rod Rosenstein si Comisiei Electorale Federale prin care le-a cerut sa ancheteze plata lui Daniels pe care a catalogat-o o contributie de campanie ilegala prin natura ei.Avocatul lui Daniels, Michael Avenatti, s-a declarat "uimit" de declaratiile lui Giuliani potrivit carora Trump ar fi stiut despre plata."Sunt uimit si nu am cuvinte. Daca este exact, poporul american a fost mintit si inselat luni de zile. Si trebuie sa se faca dreptate", a declarat el.Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a apreciat ca, alaturi de Cohen.Daca Trump l-a rambursat pe Cohen inseamna ca Trump stia despre plata, ceea ce-l face vulnerabil.In pofida faptului ca l-a rambursat, avocatul ar fi putut sa incalce legislatia cu privire la finantarea campaniei electorale, deoarece se pare ca acesta a facut o contributie ilegala in natura campaniei miliardarului, apreciaza Ryan.In acelasi interviu, Giuliani l-a catalogat pe fostul director FBI James Comey drept un "mincinos nerusinat" si a spus ca el crede ca acesta este necesar sa fie urmarit penal."Il cunosc pe James Comey. Il cunosc pe presedinte. Imi pare rau, Jim, esti un mincinos - un mincinos nerusinat", a declarat Giuliani."Toti agentii FBI din America stau cu capul plecat" din cauza lui Comey, a apreciat el.Comey si Trump au avut o relatie tumultuoasa dupa ce primul a fost demis de al doilea. Comey a publicat recent o carte de memorii in care ofera detalii despre intalniri cu presedintele si in care apreciaza ca Trump este "inapt moral" sa fie presedinte Trump l-a atacat pe Comey in numeroase randuri, pe retelele de socializare.Inainte de publicarea cartii, Trump a insinuat intr-un mesaj postat pe Twitter ca fostul director FBI ar trebui incarcerat."Cartea prost evaluata a lui Comey nu raspunde unor intrebari mari, ca de exemplu cum a dat informatii clasificate (inchisoare), de ce a mintit Congresul (inchisoare), de ce a refuzat DNC sa dea serverul FBI (de ce nu l-au luat), de ce note false, cele 700.000 de dolari ai lui McCabe si altele?".Giuliani a reiterat aceasta sugestie la Fox News, spunandu-i lui Hannity ca Comey ar trebui urmarit penal."Comey ar trebui sa fie urmarit din cauza ca a divulgat informatii FBI atunci cand cand si-a divulgat raportul cu privire la un procuror special pentru presedintele Statelor Unite", a declarat Giuliani.