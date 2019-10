Trump i-a scris lui Erdogan: Nu fiti capos. Nu fiti nesabuit!

Ziare.

"Istoria va va arata intr-o lumina favorabila, daca rezolvati acest lucru intr-un mod corect si uman. Daca nu se intampla lucruri bune, veti fi vazut mereu ca personajul negativ. Nu fiti capos. Nu fiti nesabuit! Va sun mai tarziu", i-a scris Trump lui Erdogan, potrivit unei copii a scrisorii obtinute de Fox News si a carei autenticitate a fost confirmata de alte media americane.Scrisoarea este datata 9 octombrie, ceea ce inseamna ca a fost trimisa Ankarei dupa ce Trump a dat unda verde operatiunii turce in Siria, prin decizia de a retrage trupele americane, anuntata doua zile mai devreme, noteaza dpa.Liderul de la Casa Alba a atasat la scrisoarea catre Erdogan o scrisoare din partea unui lider kurd, in care acesta isi exprima dorinta de a ajunge la un compromis cu Turcia."Nu vreti sa fiti responsabil pentru macelarirea a mii de oameni, iar eu nu vreau sa fiu responsabil pentru distrugerea economiei turce - si asa voi face", a mai adaugat Trump, indemnandu-l totodata pe omologul sau turc: "Hai sa gasim un acord bun".Dezvaluirea scrisorii survine dupa ce miercuri presedintele turc s-a plans ca nu mai reuseste sa urmareasca mesajele scrise in reteaua Twitter de omologul sau american privind pozitia Statelor Unite fata de conflictul din Siria."Cand ne uitam la declaratiile publicate de domnul Trump pe Twitter, am ajuns in situatia de a nu mai putea urmari aceste tweet-uri", a declarat Erdogan ziaristilor care il insoteau la bordul aeronavei prezidentiale, la intoarcerea dintr-o vizita in Azerbaidjan. "Nu mai tinem pasul", a repetat Erdogan, citat de ziarul turc Hurriyet.El le-a mai dezvaluit jurnalistilor ca, saptamana aceasta, intr-o convorbire telefonica, i-a dat lui Trump sfaturi privind relatia cu presa. "I-am spus: 'uneori va infuriati foarte tare pe mass-media. Sunteti sub influenta lor. Nu le dati atentie, sunteti un lider puternic. Asa ceva nu le sta bine liderilor puternici'", a sustinut presedintele turc.