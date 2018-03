Trump i-a sunat pe Merkel si Macron sa vorbeasca despre situatia din Siria si declaratiile lui Putin

Ziare.

Intr-un comunicat, sursa mentionata a explicat ca Trump a avut convorbiri separate cu cei doi lideri europeni, cu care a convenit ca regimul sirian si sustinatorii sai rus si iranian ar trebui sa implementeze "imediat si deplin" rezolutia 2401 a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, care reclama o incetare a focului imediata in toata Siria."Liderii au chemat Rusia sa stopeze bombardarea Ghoutei de Est, sa constranga regimul Assad sa opreasca operatiunile ofensive contra zonelor civile si sa faca Siria raspunzatoare pentru deteriorarea conditiilor drepturilor omului in Goutha orientala, cauzata in parte de utilizarea continua a armelor chimice de catre regimul Assad, atacurile asupra civililor si blocarea ajutorului umanitar", se arata in comunicatul Casei Albe.Donald Trump a subliniat ca Statele Unite "nu vor tolera atrocitatile regimului Assad".Liderii celor trei state si-au exprimat de asemenea "serioase preocupari" fata de recentele declaratii ale presedintelui rus, Vladimir Putin, despre dezvoltarea armelor nucleare si au fost de acord ca acestea submineaza "discutia productiva asupra unei serii de chestiuni intre Rusia si Occident", conchide comunicatul.Din 18 februarie, enclava Ghouta de Est se confrunta cu o escaladare a atacurilor aeriene siriene si ruse si ale artileriei guvernamentale, care au provocat moartea a 628 de persoane, potrivit celui mai recent bilant al Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.