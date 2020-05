Trump iese din Casa Alba, pentru prima data intr-o luna

Ziare.

Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit programului dat publicitatii joi noapte de administratia SUA. In program nu este precizat cat timp va sta Trump la Camp David, noteaza Reuters.Presedintele american a tinut conferinte de presa zilnice la Casa Alba pentru a sublinia eforturile administratiei sale de a combate pandemia de coronavirus, noteaza Reuters, care aminteste ca ultima iesire a lui Trump de la Casa Alba a avut loc la 28 martie.Cu acel prilej, Trump s-a deplasat la Norfolk, statul Virginia, unde a asistat la plecarea navei-spital USNS Comfort, a Marinei americane, care s-a deplasat la New York pentru a contribui la descongestionarea spitalelor confruntate cu un aflux de bolnavi infectati cu noul coronavirus.Trump a anuntat totodata miercuri ca saptamana viitoare va efectua o vizita in Arizona.