Trump ignora avertismentele si creste taxele pentru importurile de otel si aluminiu: Daca vreti sa le evitati, instalati-va fabrica in SUA

"Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia si de reduceri de taxe", a declarat Trump.Dupa mai multe zile de intense speculatii, Trump a semnat, la Casa Alba, documentele controversate care marcheaza o schimbare protectionista clara, noteaza AFP, la 13 luni de la preluarea puterii.Decizia de joi a fost anuntata in aceeasi zi in care 11 state au resuscitat, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite.Aceste taxe, de 25% pe importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu, vor intra in vigoare in 15 zile.Canada, primul partener comercial si primul furnizor de otel al Statelor Unite, va fi totusi exceptata "pentru moment", la fel ca si Mexicul. O decizie pe termen mediu privind cele doua tari vecine SUA va depinde in special de rezultatul negocierilor in curs asupra Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA).Potrivit unui oficial al executivului american, toate tarile vizate vor putea incepe discutii cu Statele Unite pentru a negocia, la randul lor, o eventuala exceptare.