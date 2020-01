Trump ii cere liderului suprem al Iranului sa fie atent la ce vorbeste

Ziare.

"Asa-numitul 'lider suprem' al Iranului, care nu mai este foarte suprem in ultima vreme, a spus lucruri neadevarate despre Statele Unite si Europa", a scris pe Twitter Donald Trump.''Economia lor se prabuseste si poporul lor sufera. Ar trebui sa fie foarte atent la cuvintele sale!'', a adaugat el, referindu-se la factorul de decizie final din principalele dosare ale Republicii Islamice.In cursul unei rare predici rostite la moscheea Mosalla din Teheran, ghidul suprem i-a atacat in special pe europeni pe i-a acuzat ca sunt ''valetii'' Statelor Unite in dosarul nuclear.Predica sa a fost intrerupta de sloganurile ''Moartea Americii'' si ''Moarte Israelului'' strigate de multimea care a iesit din moscheea de pe esplanada din jur, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat.Statele Unite l-au ucis, la 3 ianuarie, pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un atac cu drona la Bagdad.Ministrul pakistanez de externe, Shah Mehmood Qureshi, a dat asigurari, vineri, in cursul unei vizite la Washington, ca Teheranul incearca sa diminueze tensiunile cu Washingtonul. ''Nu vor razboi, nu mai vor varsare de sange'', a spus el.