Trump il contrazice pe Netanyahu: Ambasada SUA nu va fi mutata la Ierusalim in decurs de un an

Ziare.

com

In luna decmebrie, Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, generand un val de nemultumire in intreaga lume. Decizia lui Trump privind Ierusalimul a fost salutata de Israel, dar a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de ONU, de numeroase tari musulmane, de Uniunea Europeana si Rusia."Evaluarea mea temeinica este ca va merge mult mai repede decat credeti - in cel mult un an de acum", a declarat Netanyahu, in cursul unei vizite in India, potrivit presei israeliene.Intrebat in legatura cu afirmatia premierului israelian, Trump a raspuns: "Pana la sfarsitul anului? Vorbim de scenarii diferite. Adica evident ca asta ar fi doar temporar. Nu avem in vedere asa ceva. Asta inseamna nu".Trump a mai adaugat ca va fi "o ambasada minunata, dar nu una care costa 1,2 miliarde de dolari", facand referire la presupusul cost al noii ambasade a SUA de la Londra.Saptamana trecuta, presedintele Donald Trump si-a anulat participarea la ceremonia de inaugurare a noii misiuni diplomatice, acuzandu-l pe predecesorul sau de la Casa Alba, Barack Obama, ca a vandut vechea ambasada "pe maruntis".Trump a recunoscut ca decizia de mutare a ambasadei de la Londra a fost luata in timpul Administratiei presedintelui republican George W. Bush, insa a declarat ca a fost construita in timpul mandatului lui Obama si "a depasit enorm bugetul alocat".Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa "unica si indivizibila", dar partea de est a orasului este revendicata de Autoritatea Palestiniana, care spera sa obtina un acord pentru crearea unui stat palestinian cu capitala in Ierusalimul de Est. Toate ambasadele tarilor in Israel sunt la Tel Aviv.