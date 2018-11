Trump il ispiteste cu gratierea pe Paul Manafort, inculpat in ancheta privind Rusia

Ziare.

In cadrul unui interviu acordat publicatiei New York Post, Trump si-a exprimat admiratia fata de Manafort, in pofida faptului ca acesta a fost acuzat ca ar fi oferit declaratii false Biroului Federal de Investigatii (FBI). Manafort a fost gasit vinovat in luna august , inclusiv pentru fraude financiare."Nu s-a discutat niciodata despre asta, dar nu exclud posibilitatea", a declarat Donald Trump. Echipa procurorului special Robert Mueller l-a acuzat pe Manafort ca ar fi incalcat o intelegere facuta in luna septembrie . Cu toate acestea, Trump acuza echipa lui Mueller ca i-ar fi obligat pe Manafort si pe alti asociati sa minta.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.