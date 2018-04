Trump il numeste "mincinos" si un "gunoi" pe Comey, fostul director FBI pe care l-a destituit

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst "botch jobs" of history. It was my great honor to fire James Comey! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

"James Comey este un SCURGATOR (de informatii) si un MINCINOS dovedit", a scris pe Twitter presedintele vineri, acuzandu-l pe Comey ca a divulgat informatii CLASIFICATE, pentru care ar trebui urmarit penal."Aproape toata lumea de la Washington credea ca ar fi trebuit sa fie dat afara din cauza muncii teribile pe care o facea, pana cand a fost, in fapt, dat afara", a adaugat Trump in doua tweet-uri lungi, pline de furie, in care il catalogheaza pe fostul sef al politiei federale americane drept un "gunoi"."A fost marea mea onoare sa-l destitui pe James Comey!", conchide seful statului american.Cartea lui James Comey - intitulata "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership" - prezinta un portret al unui presedinte mincinos si care-si impune anturajului un cod al loialitatii ce aminteste atitudinea unui cap "mafiot"."Cercul tacut care aproba. Bossul care face ziua si noaptea. Juramintele de loialitate. Viziunea lumii potrivit careia toti sunt impotriva noastra. Minciuna generalizata, indiferent ca e mica sau mare, in serviciul unui fel de cod al loialitatii care plaseaza organizatia deasupra moralitatii si adevarului", denunta fostul director FBI.In opinia lui James Comey, al 45-lea presedinte al Statelor Unite este "rupt de adevar si de valorile institutionale".Intr-o audiere extraordinara in Senat, James Comey a dezvaluit presiuni din partea Casei Albe, faptul ca presedintele i-a cerut "loialitatea" sa si sa abandoneze o parte a anchetei care-l viza pe generalul Michael Flynn, consilierul sau pe probleme de securitate nationala, obligat sa demisioneze.