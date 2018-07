Trump, in avantaj fata de orice contracandidat. A strans deja zeci de milioane de dolari pentru viitoarea campanie prezidentiala

Ziare.

com

Suma stransa pana acum ii da un avantaj considerabil fata de orice candidat va avea in alegerile din 2020. Donald Trump a depus actele pentru candidatura la alegerile din 2020 la finalul anului 2017, relateaza BBC.Campania avea aproximativ 53,5 milioane de dolari la finalul lunii iunie, conform raportului.Banii au fost stransi de comitetul de campanie al lui Donald Trump si alte doua grupuri aliate cu Partidul Republican, "Trump Victorie" si "Trump Reda Maretia Americii".Fostii presedinti americani au avut tendinta de a astepta pana dupa mijlocul mandatului pentru a-si anunta candidatura pentru realegerea in functie.Reprezentantii de campanie ai lui Trump au declarat ca majoritatea donatiilor au fost de 200 de dolari sau mai putin, lucru care denota "sustinerea vasta si puternica a americanilor de rand" pentru Donald Trump."Suntem in extaz avand in vedere sustinerea continua a americanilor care aproba performanta lui Donald Trump in functia de presedinte", a declarat nora presedintelui american, Lara Trump, consilier pentru compania Donald J Trump Presedinte."Americanii vad ca presedintele Trump munceste din greu pentru recuperarea slujbelor pierdute in urma acordurilor comerciale proaste si pentru asigurarea sigurantei comunitatilor prin masurile impotriva imigratiei si construirea zidului la granita cu Mexic", a adaugat aceasta.Una dintre cele mai mari donatii a fost facuta de Andrew Beal, un bancher din Texas, care a avut in trecut o disputa cu Trump intr-un caz de faliment. Acesta a donat 339.000 de dolari grupului "Trump Victorie".In timpul vizitei in Marea Britanie, Trump a reafirmat faptul ca va candida pentru un al doilea mandat: "Intentionez cu siguranta. Se pare ca toata lumea vrea sa fac asta".