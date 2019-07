Trump indeamna alese democrate in Congres "sa se intoarca" de unde vin

"Tweet rasist"

Este "atat de interesant sa le vad pe alesele 'progresiste' democrate din Congres (...) spunand de-acum sus si tare si in mod perfid populatiei Statelor Unite, cea mai mare si cea mai puternica natiune de pe Pamant, cum trebuie condus Guvernul nostru", a scris locatarul Casei Albe pe Twitter.El apreciaza ca aceste alese sunt "originare din tari ale caror Guverne sunt intr-o situatie total catastrofala, cele mai rele, cele mai corupte si inepte din lume (daca au un Guvern care functioneaza) "."De ce nu se intorc ele in aceste locuri, total esuate si infestate de criminalitatea din care vin, pentru a ajuta la repararea lor?", continua seful statului american, fara sa citeze nume.Se pare ca el se refera la tinere alese in Congres precum Alexandria Ocasio-Cortez, la New York, la Ilhan Omar, in Minnesota, sau la Rashida Tlaib, in Michigan."Iar apoi ele se intorc si ne arata cum "trebuie sa facem", scrie el."Aceste locuri au o nevoie cruciala de ajutorul vostru, trebuie sa va duceti acolo repede. Sunt sigur ca Nancy Pelosi va fi multumita sa gaseasca rapid calatprii gratuite", afirma el.Democrata Nancy Pelosi, presedinta Camerei reprezentantilor, a reactionat intre primii dupa aceasta serie de mesaje postate pe Twitter."Resping comentariile xenofobe ale lui @realDonaldTrump, menite sa ne imparta natiunea", a scris ea pe Twitter, denuntand un "atac" din partea presedintelui."Acesta este un tweet rasist", a apreciat democratul Ben Ray Lujan, unul dintre hispanicii de el mai inalt rang in Congres, la Fox News."Este vorba despre cetatene americane alese de catre alegatori din Statele Unite ale Americii", si-a xprimat el indignarea.Occasio-Cortez, care s-a nascut la New York, este originara din Porto Rico, un teritoriu american.Omar a venit in Statele Unite ca refugiata din Somalia, pe cand era minora.Tlaib este prima americana de origine palestiniana care face parte din Congresul american.Aceasta nu este prima oara cand miliardarul republican face declaratii controversate in domeniu.Trump a catalogat la inceputul lui 2018 drept "tari de rahat" mia multe tari din Africa.El evoca, de asemenea, cu regularitate, ceea ce denunta drept o "invazie" a imigrantilor clandesrtini.