Trump, informat de Moscova privind retragerea majoritatii personalului din Venezuela

"Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter, relateaza AFP si Reuters. Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru a-l constrange sa paraseasca puterea."Guvernul venezuelean este in stare de alerta de la inceputul anului deoarece Statele Unite continua amenintarile cu folosirea fortei impotriva Venezuelei", a explicat ambasadorul rus la Caracas Vladimir Zaiomski la jumatatea lunii mai.El a precizat ca trupele au fost desfasurate in baza unui acord din 2001. Venezuela se confrunta cu o criza politica profunda, dupa ce presedintele parlamentului, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedinte interimar. Acesta este acum recunoscut de aproape 50 de tari din lume, intre care Statele Unite.Washington-ul a cerut in repetate randuri Moscovei sa nu-l mai sprijine pe Maduro, o cerere respinsa cu fermitate de Rusia, care acuza Statele Unite ca doresc sa dea o lovitura de stat incalcand dreptul international.Cele doua tabere din Venezuela au participat in mai la negocieri in Norvegia pentru a incerca sa scoata tara din starea de haos politic si economic, dar discutiile s-au incheiat fara acord.