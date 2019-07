Trump intervine pentru un rapper american arestat in Suedia: M-am oferit sa garantez personal pentru eliberarea lui

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Lofven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019

"Am avut o convorbire telefonica foarte buna cu premierul suedez, Stefan Lofven, care m-a asigurat ca cetateanul american ASAP Rocky va fi tratat corect", a scris presedintele american pe Twitter."L-am asigurat ca ASAP nu ar risca sa fuga si m-am oferit sa garantez personal pentru eliberarea lui pe cautiune sau alta alternativa", a adaugat el."Echipele noastre vor continua sa vorbeasca si noi am convenit sa vorbim din nou in 48 de ore!", a precizat Donald Trump.ASAP Rocky, in varsta de 30 de ani, al carui nume real este Rakim Mayers, este suspectat de agresiune dupa o altercatie pe 30 iunie la Stockholm. A fost arestat in 3 iulie in capitala suedeza, dupa un concert, impreuna cu alte trei persoane.Un tribunal a subliniat apoi ca el prezinta un "risc de a fugi", iar un procuror a cerut vineri mentinerea sa in detentie pana pe 25 iulie. El risca pana la doi ani de inchisoare.Situatia sa a ajuns la urechile lui Donald Trump, caruia vedeta de reality-show Kim Kardashian - care a fost primita de mai multe ori la Casa Alba - i-a cerut sa intervina.Vineri, presedintele Statelor Unite a scris pe Twitter ca a discutat si cu sotul lui Kim Kardashian, rapperul Kanye West, despre "incarcerarea lui ASAP Rocky". "Atat de multi oameni ar dori sa vada acest lucru rezolvat rapid!", a scris Donald Trump.Originar din New York, ASAP Rocky a devenit cunoscut in 2011 cu lansarea unei compilatii numite "Live. Love. ASAP". In 2013, a continuat cu primul sau album cu titlul "Long. Live. ASAP".Mai mult de 610.000 de persoane au semnat o petitie pe internet #JusticeForRocky cerand eliberarea lui.