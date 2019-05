Trump, intrebat ce crede despre suspendare: Un cuvant murdar, mizerabil, dezgustator

Ziare.

com

Discutand cu presa in gradinile Casei Albe inainte de o calatorie spre Colorado, Trump a devenit animat cand a oferit o reactie la declaratia procurorului special de miercuri.Mueller a spus ca raportul sau privind o eventuala complicitate cu Rusia in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016 nu l-a exonerat pe Trump de obstructionarea justitiei si a precizat ca depinde de Congres sa decida daca el ar trebui sa fie suspendat pentru a fi judecat.Afirmatiile lui Mueller au alimentat o inmultire a apelurilor din partea parlamentarilor democrati pentru declansarea unei proceduri de suspendare, iar presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, intr-o reactie la declaratiile procurorului special, a spus ca "nimic nu este exclus".Intrebat daca se asteapta sa fie suspendat, Trump a raspuns: "Nu vad cum... Este un cuvant murdar, mizerabil, dezgustator... Este o uriasa hartuire prezidentiala".El a citat prevederi ale constitutiei potrivit carora presedintele poate fi acuzat de "infractiuni grave si delicte minore". "Nu a existat nicio infractiune. Nu a existat niciun delict minor", a spus el.Desi Democratii din Camera Reprezentantilor nu au decis inca daca vor merge mai departe cu suspendarea, ei insista cu un numar de investigatii care deriva din ancheta asupra ingerintei ruse.Administratia Trump se lupta cu aceste eforturi ale Congresului, inclusiv o tentativa a sefului comisiei pentru taxe din Camera Reprezentantilor de a obtine declaratia de impunere fiscala a presedintelui.Principalul democrat din comisia de finante a Senatului, Ron Wyden, a declarat joi ca Departamentul Trezoreriei a ramas pasiv la intrebarile despre decizia ministrului Steve Mnuchin de a nu furniza declaratia de impozitare a lui Trump solicitata de Camera Reprezentantilor si a amenintat ca va bloca orice nominalizare pentru departament daca acesta nu coopereaza."Congresul are obligatia constitutionala de a supraveghea ramura executiva", a precizat el intr-un comunicat.Intr-o postare pe Twitter de dimineata, Trump a lasat impresia ca recunoaste ca ingerinta rusa l-a ajutat sa castige alegerile din 2016 in fata democratei Hillary Clinton . Raspunzand unor intrebari din partea reporterilor, el a spus mai tarziu exact opusul."Nu, Rusia nu m-a ajutat sa fiu ales", a spus el, adaugand ca nu avea nevoie de ajutor pentru a castiga alegerile.Trump a spus despre procurorul special Robert Mueller ca era intr-un conflict grav de interese pentru ca anterior ii solicitase sa-l numeasca director al FBI "I-am spus NU. In ziua urmatoare a fost numit procuror special. Un conflict total de interese. Frumos", a postat Trump pe Twitter , fara a furniza dovezi ca Mueller, un republican, ar fi solicitat sefia FBI.In declaratiile sale catre presa, Trump a mai spus ca Mueller este un prieten apropiat al fostului director FBI James Comey, pe care Trump l-a concediat la cateva saptamani dupa preluarea functiei, in prima parte a lui 2017."Cred ca Mueller este un adevarat 'niciodata Trump'", a mai spus el.