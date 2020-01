Trump introduce noi restrictii pentru "turismul maternal". Nu e de acord ca orice copil nascut pe teritoriul SUA sa fie considerat american

Ziare.

Aceste reguli, destinate sa complice calatoria in SUA cu vize turistice pentru femeile insarcinate, urmeaza sa fie facute publice joi de catre Departamentul de Stat."Incepand cu 24 ianuarie 2020, Departamentul de Stat nu va mai acorda vize pentru vizite temporare strainilor care vor sa intre in SUA pentru 'turism maternal' cu scopul de a profita de dreptul solului american", a anuntat joi Casa Alba intr-un comunicat.Aceste noi reguli vizeaza in mod clar femeile care "calatoresc in SUA pentru ca, prin nasterea pe pamant american, copilul lor sa obtina in mod automat si permanent nationalitatea americana", se mai spune in comunicat.Aceasta modificare de reglementare este necesara pentru a consolida securitatea, sistemul de imigratie in SUA si integritatea cetateniei americane, se arata in comunicat, estimandu-se ca aceasta "industrie a turismului maternal" ameninta cu o supraaglomerare a spitalelor americane, in afara de faptul ca alimenteaza activitatea infractionala."A pune capat acestor nereguli flagrante in sistemul american va permite combaterea acestor abuzuri endemice si, in cele din urma, va proteja SUA", sustine Casa Alba, care afirma ca doreste sa apere si banii contribuabililor americani.Administratia Trump a restrictionat toate formele de imigratie, dar presedintele s-a confruntat in special cu problema accesului la nationalitate prin legea potrivit careia orice persoana nascuta pe teritoriul SUA este considerata cetatean american, conform Constitutiei. El s-a revoltat impotriva acestei practici si a amenintat ca ii va pune capat, chiar daca experti si membri ai administratiei sale au apreciat ca nu va fi usor de facut.