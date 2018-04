Trump isi anuleaza vizita in America Latina, ca sa se ocupe de Siria

Ziare.

com

Pe de alta parte, Trump si premierul britanic Theresa May si-au afirmat marti hotararea, intr-o convorbire telefonica, de a nu permite continuarea unor atacuri chimice in Siria."Cei doi lideri au condamnat dispretul crud fata de viata umana al presedintelui sirian (Bashar al-) Assad", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, dupa convorbirea cu premierul britanic, potrivit AFP.Pe de alta parte, Organizatia Internationala pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat marti ca va trimite o misiune de ancheta in localitatea siriana in care a avut loc sambata un presupus atac chimic, potrivit AP.OIAC a anuntat ca secretariatul sau tehnic a cerut Guvernului sirian sa ia masurile pentru a permite accesul misiunii de ancheta.Organizatia a precizat, marti, intr-un comunicat, ca cererea sa a coincis cu o cerere a Guvernului sirian si a Rusiei de ancheta cu privire la acuzatiile referitoare la folosirea de arme chimice la Duma.O echipa se pregateste sa mearga in Siria in curand, precizeaza OIAC.Activisti din opozitia siriana si paramedici au anuntat ca cel putin 40 de persoane au fost ucise sambata, la Duma, intr-un atac cu armament chimic si au acuzat Guvernul sirian pentru acest atac. Damascul a respins acuzatiile, pe care le-a considerat "fabricate".