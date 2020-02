Trump isi continua campania netulburat: Va face un tur de pista cu limuzina prezidentiala la cursa Daytona 500

Ziare.

Trump si-a reluat turneul electoral american dupa ce Senatul l-a achitat in procesul de destituire din functie. Astfel, el va da starul cursei anuale a National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR).Presedintele este asteptat sa faca un tur de pista si sa spuna celebra replica: "Soferi, porniti motoarele" la Daytona International Speedway, in fata a cel putin 100.000 de persoane.Multi dintre membrii Partidului conservator, din care face parte si Trump, sunt fani ai curselor NASCAR, iar prezenta sa pe aceasta pista are doua beneficii electorale:"Fanii NASCAR sunt patrioti care il sustin pe presedinte in numar foarte mare, asa incat vrem sa vorbim direct cu ei despre cum putem sa pastram America mareata in timpul Marii Curse", a spus managerul de campanie Brad Parscale.Anterior,Florida se numara printre statele care au votat fie cu democratii, fie cu republicanii, la alegerile prezidentiale. Actualul presedinte a castigat acest stat la ultimele alegeri, in aceasta regiune el practicand golfsi avand o locuinta care este in prezent considerata resedinta oficiala.Trump planuieste sa organizeze campanii de strangere de fonduri si turnee electorale in statele din vestul SUA.