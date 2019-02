Trump isi face armata spatiala: Trebuie sa fim pregatiti!

Ziare.

com

"Trebuie sa fim pregatiti", a declarat Donald Trump, semnand marti in Biroul Oval a patra directiva cu privire la spatiu din mandatul sau, care prezinta organizarea acestei noi entitati, relateaza AFP."Guvernul meu a facut din crearea unei Forte spatiale un caz de securitate nationala", a spus el. "Leadershipul american in spatiu este mai important ca niciodata. Investim in noi capacitati spatiale", a sustinut Trump.Aceasta forta spatiala vizeaza, de exemplu, sa protejeze satelitii americani in spatiu de orice atac fizic (prin coliziune cu alt obiect sau cu o racheta) sau orice tentativa de piratare sau bruiere de catre adversari, dar si dezvoltarea unor capacitati ofensive.In iunie 2018, Donald Trump si-a anuntat intentia de crea o forta "separata, dar egala" cu celelalte cinci - US Army (Fortele terestre), US Air Force (Fortele aeriene), US Navy (Marina), Corpul Puscasilor Marini si Paza de Coasta . Insa procesul este indelungat si depinde de Congres, numai acesta putand decide sa reorganizeze la acest nivel armata americana.Intr-o prima faza, "Space Force" va ramane sub tutela Fortelor Aeriene, din care fac parte in prezent principalele activitati militare spatiale americane.Forta spatiala va avea propriul Stat Major, iar un post de subsecretar al Apararii urmeaza sa fie infiintat, potrivit presei.Personalul militar si civil care lucreaza in domeniul spatial la Pentagon (sateliti, rachete) urmeaza sa fie regrupat sub acest comandament unic.