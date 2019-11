Trump isi face in avans controlul medical pe motiv ca anul viitor va fi ocupat: Totul e foarte bine

Ziare.

Intr-o postare duminica pe Twitter , Donald Trump a spus ca a inceput "prima faza a controlului medical anual" pentru 2020, la Centrul medical militar Walter Reed, unde sunt "unii din cei mai buni doctori din lume"."Totul este foarte bine (grozav!). Voi finaliza anul viitor!", a adagat el pe Twitter "Anticipand un foarte ocupat 2020, Presedintele profita de avantajul unui weekend liber aici in Washington , D.C., pentru a incepe parti din examenul sau medical anual de rutina la Walter Reed", a anuntat sambata secretarul de presa a Casei Albe, Stephanie Grisham, intr-un comunicat.Ea a precizat ca presedintele a facut de asemenea o vizita membrilor personalului medical, multumindu-le pentru modul in care ii ingrijesc pe militari, si s-a intalnit cu familia unui soldat ranit in Afganistan Stephanie Grisham nu a oferit detalii despre examenele medicale sau analizele de laborator la care a fost supus Trump in cea de-a noua sa vizita la centrul medical de cand e presedinte.Vizita neasteptata a lui Trump a declansat intrebari pe retelele sociale, dat fiind ca a intervenit mai devreme decat controlul medical in trecut.Presedintele nu a vorbit cu reporterii nici inainte, nici dupa vizita la centrul medical. Casa Alba este cea care stabileste ce informatii vor fi facute publice in urma controlului medical.In luna februarie, presedintele a fost declarat intr-o "stare de sanatate foarte buna" de catre doctorul Casei Albe, in urma controalelor medicale.Donald Trump, cunoscut ca mare amator de hamburgeri si fripturi, dar si ca avand o aversiune fata de sala de sport, a castigat in greutate fata de examenul medical din 2017, depasind pragul obezitatii.