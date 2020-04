Trump isi schimba din nou purtatorul de cuvant

Ziare.

com

Stephanie Grisham, in varsta de 43 de ani, care a preluat prestigiosul post de "Secretar de presa" in urma cu mai putin de un an, a pastrat intotdeauna o distanta in comparatie cu predecesorii ei, Sean Spicer si Sarah Sanders.Marcand o ruptura cu o traditie ferm stabilita de zeci de ani la Casa Alba, Stephanie Grisham nu a aparut niciodata in sala de presa a Casei Albe pentru a raspunde la intrebarile jurnalistilor.