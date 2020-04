Trump isi trece numele pe cecurile trimise americanilor, incetinind astfel livrarea lor

Ziare.

Oficiali din administratie care au dorit sa li se pastreze anonimatul au precizat ca numele lui Trump va aparea pe cecuri in partea de jos, sub randul pe care scrie "Plata pentru impactul economic".Casa Alba si Trezoreria nu au comentat deocamdata informatia. Potrivit Washington Post, decizia de a include numele lui Trump pe cecuri a fost comunicata abia marti departamentului tehnic de la IRS (Serviciul de venituri interne al SUA, administratia financiara, care se ocupa de distribuirea ajutorului)."Acum, personalul de la tehnic, care lucreaza de acasa, lucreaza contra cronometru la implementarea modificarii softului, ceea ce va intarzia probabil emiterea primei serii de cecuri", au indicat doi inalti oficiali citati de ziar. Cecurile fac parte din pachetul de "stimulare" a economiei in valoare de 2,3 trilioane de dolari adoptat in martie de Washington pentru a reduce impactul economic al pandemiei cu noul coronavirus, survenita intr-un an electoral in SUA, unde in noiembrie au loc alegeri prezidentiale.