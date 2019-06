Trump isi va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat de presedinte

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019

"Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania si vicepresedintele Mike Pence (...) pe 18 iunie la Orlando, in Florida", a postat pe Twitter miliardarul republican, care a participat in ultimele luni la numeroase intalniri de campanie pe teritoriul SUA.In fata simpatizantilor sai, Donald Trump, ales pe 8 noiembrie 2016, spre surprinderea generala, in fata democratei Hillary Clinton, evoca cu regularitate cei sase ani care ii raman la putere, convins de victoria sa in 2020.Numele adversarului sau democrat in scrutinul de pe 3 noiembrie 2020 este pentru moment marea necunoscuta: 23 de barbati si femei candideaza la investitura partidului si cursa se anunta foarte deschisa.Florida este in mod traditional un stat foarte disputat in alegerile traditionale.Barack Obama a castigat in 2012 in fata lui Mitt Romney cu putin sub 1%, iar Donald Trump a devansat-o in 2016 pe Hillary Clinton cu putin peste 1%.