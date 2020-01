Trump justifica din nou decizia de asasinare a generalului Soleimani: Avea un trecut oribil

Ziare.

"Presa de tip 'stiri false' si partenerii democrati depun eforturi intense pentru a determina daca era iminent ori nu un viitor atac al teroristului Soleimani si daca echipa mea era in acord. Raspunsul este un 'da' puternic, dar chiar nu conteaza, din cauza trecutului sau oribil!", a declarat Donald Trump prin Twitter.Donald Trump a argumentat initial ca generalul Qassem Soleimani, comandantul Fortei Qods din cadrul Gardienilor Revolutiei din Iran, pregatea atacuri asupra unor misiuni diplomatice americane.Insa secretarul american al Apararii, Mark Esper, a afirmat ca nu existau indicii specifice ca liderul militar iranian pregatea atentate "Ceea ce presedintele a spus este ca probabil puteau exista atacuri suplimentare asupra ambasadelor. Impartasesc acest punct de vedere. Presedintele nu a invocat o dovada specifica in acest sens", a explicat Esper.Presat sa raspunda daca ofiterii din serviciile de informatii au oferit dovezi concrete in acest sens, el a replicat: "Eu nu am vazut niciuna referitoare la patru ambasade".Iranul a atacat baze militare din Irak in care sunt trupe americane ca riposta la asasinarea de catre SUA a generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Quds din cadrul Gardienilor Revolutiei din Iran. Atacurile iraniene nu s-au soldat cu victime, a anuntat Donald Trump.