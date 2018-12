Trump l-ar vrea in inchisoare pe fostul lui avocat

Ziare.

Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea? ", a notat pe Twitter presedintele american, scrie AFP."El inventeaza povesti pentru a obtine un acord" in acest sens si "ar trebui, in opinia mea, sa primeasca o pedeapsa deplina si totala", a adaugat Trump intr-o noua serie de postari razbunatoare pe Twitter dedicate anchetei asupra suspiciunilor privind existenta unor intelegeri intre echipa sa de campanie din 2016 si Rusia.De o saptamana, presedintele american, care neaga orice legatura cu Moscova, scrie aproape zilnic trei sau patru mesaje pe reteaua sociala, pentru a descrie "o vanatoare de oameni" costisitoare si injusta. Luni, el l-a calificat pe procurorul special Robert Mueller, care supervizeaza aceasta ancheta, drept "derbedeu scapat de sub control".Nervozitatea lui pare sa aiba legatura cu progresele realizate de investigatori, care au reusit sa obtina cooperarea mai multor fosti apropiati ai sai.Astfel, Michael Cohen, fost om de incredere al lui Donald Trump pentru care el se declara odata gata sa "incaseze un glont", a marturisit joia trecuta ca a mintit in Congres asupra unui proiect de investitii al magnatului in domeniului imobiliarelor in Rusia, confirmand mentinerea legaturilor intre Moscova si miliardarul republican pana in iunie 2016.