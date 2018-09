Trump le spune spaniolilor sa construiasca un zid in Sahara pentru a opri imigrantii

Ziare.

com

Potrivit lui Josep Borrel, presedintele american a respins argumentul diplomatilor spanioli care au subliniat faptul ca teritoriul Saharei se intinde pe aproximativ 3.000 de mile (aproximativ 4.828 de kilometri), afirmand ca "granita cu Sahara nu poate fi mai mare decat granita SUA cu Mexic", relateaza The Guardian si EUObserver.com.Afirmatiile lui Borrell au fost facute in timpul unui eveniment desfasurat saptamana aceasta la Madrid si relatate in presa spaniola."Putem confirma ca ministrul a spus aceste lucrurri, dar nu vom comenta declaratiile ministrului", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe.Donald Trump ar fi putut face aceasta sugestie in timpul vizitei lui Borrell, care i-a acompaniat pe regele Felipe al VI-lea si pe regina Letizia la Casa Alba in luna iunie.