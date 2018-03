Trump mai inlocuieste un ministru cu medicul Casei Albe

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

"Sunt foarte bucuros sa anunt ca intentionez sa il desemnez pe foarte respectatul amiral Ronny L. Jackson, doctor in medicina, nou ministru al veteranilor de razboi", a scris Donald Trump, potrivit AFP."Ii multumesc doctorului David Shulkin pentru serviciul adus tarii noastre si formidabililor nostri veterani de razboi!", a adaugat seful statului, precizand ca Robert Wilkie, un responsabil al Pentagonului, va asigura interimatul, asteptand ca amiralul Jackson sa fie aprobat de Congres.Dupa 15 ani de razboaie neintrerupte, ministerul veteranilor de razboi se confrunta cu dificultati foarte mari in asigurarea ingrijirii milioanelor de fosti combatanti aflati in Statele Unite si, de peste un deceniu, se aduna dezvaluirile cu privire la gestiunea dezastruoasa in acest domeniu.Amiralul Ronny Jackson era deja medicul Casei Albe din timpul presedintiei lui Barack Obama. El a avut micul sau moment de glorie, la 16 ianuarie, in conferinta de presa de la Casa Alba care a urmat primului examen de sanatate oficial al lui Donald Trump , intr-un moment in care se inmulteau zvonurile privind incapacitatea presedintelui de a-si indeplini atributiile.