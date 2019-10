Trump merge in dosarul Ucraina mai departe decat Nixon in scandalul Watergate - analiza

A preluat o replica a lui Nixon: "Daca presedintele o face, nu este ilegal"

"Nu imi pasa de campania lui Biden. Imi pasa de coruptie", a declarat vineri Trump intr-o conferinta de presa de 23 de minute, in care a pronuntat cuvantul "coruptie" de 27 de ori.Intrebat daca a cerut vreunui guvern sa investigheze fapte de coruptie care nu ii implica pe adversarii sai politici, Trump s-a blocat. "Va trebui sa verificam", a raspuns presedintele.El a sustinut ca nu a fost nimic in neregula cu solicitarea sa adresata unei puteri straine de a ancheta un fost vicepresedinte american - neacuzat de altii pentru vreo infractiune -, cu conditionarea ajutorului militar american aprobat de Congres sau cu o vizita promisa la Casa Alba pentru a obtine in schimb ce urmarea.Trump a facut aceasta schimbare de tactica constrans, dupa ce recent au fost publicate documente ale unor diplomati americani in Ucraina care i-au subminat direct afirmatiile anterioare. El a sustinut in mod repetat ca nu a urmarit un schimb de servicii, mai precis sprijinul SUA pentru razboiul guvernului de la Kiev cu insurgentii pro-rusi din estul tarii in schimbul patarii reputatiei unui potential candidat democrat la scrutinul prezidential de anul viitor.Conform unui memorandum al Casei Albe referitor la un apel telefonic din 25 iulie, Trump i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ceea ce el a numit "o favoare" - o ancheta asupra lui Biden si a unui presupus rol al Ucrainei in sprijinirea taberei democrate la alegerile din 2016 din SUA.Nicio dovada nu indica faptul ca Biden, care a facut mai multe vizite in Ucraina in calitate de vicepresedinte, a comis infractiuni. De asemenea, nu a aparut nicio dovada care sa sustina teoriile conspirationiste ale dreptei politice, potrivit carora Ucraina, nu Rusia, a intervenit in scrutinul din 2016.Dupa ce a refuzat furios, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, sa spuna ce a dorit de la Ucraina, Trump a decis sa treaca la ofensiva. El a spus joi ca a cerut - si inca urmareste - o ancheta asupra lui Biden. A mers chiar mai departe, cerand public Chinei sa gaseasca ceva si despre familia Biden.Pentru democrati si numerosi observatori nepartizani, aceasta a fost ca si cum presedintele ar fi fluturat o arma din care inca iesea fum, recunoasterea publica a ceea ce ei au sustinut ca este o infractiune ce poate conduce la destituire, dupa care presedintele i-a luat peste picior prin invitarea unui adversar extern de a se implica in alegerile din SUA.Insa unii analisti au apreciat drept inteligenta tactica sa de aparare neasteptata, ce urmareste sa infatiseze un act potential ilegal drept o virtute civica."Declaratia sa legata de China a fost ceva de genul:"Hei, ce e in neregula cu eradicarea coruptiei oriunde s-ar afla?", a apreciat Elaine Kamarck, cercetatoare specializata in studii de guvernanta la institutul nepartizan Brookings din Washington.Avand in vedere diviziunile partizane profunde din America, Trump si aliatii sai pariaza pe faptul ca suficienti alegatori vor lua partea presedintelui intr-o lupta politica titanica pentru a-l ajuta sa fie reales anul viitor, chiar daca democratii din Camera Reprezentantilor vor initia o procedura de destituire.Urmatoarele saptamani vor testa daca indemnurile demagogice si comportamentul neconventional al lui Trump sunt capabile sa creeze un scut suficient de puternic pentru el si congresmenii republicani, care sa evite consecintele politice firesti ale eforturilor de a implica guverne straine in combaterea propriilor dusmani politici.In conditiile in care sondajele de opinie indica o sustinere de 51% pentru punerea sub acuzare, Trump a recurs la acuzatii false sau nesustinute la adresa democratilor, intr-o incercare de a alimenta emotiile partizanilor ambelor parti.El a spus ca Biden este "corupt ca naiba", desi anchetatori din Ucraina afirma ca nu detin dovezi privind comiterea de infractiuni. El a sustinut ca avertizorul care a dezvaluit pentru prima data presupusele abuzuri ale lui Trump este un "spargator partizan" si l-a insultat in repetate randuri pe congresmanul democrat de California Adam B. Schiff, care conduce comisia de informatii din Camera Reprezentantilor.De asemenea, Trump a reinviat un argument pe care Richard Nixon l-a facut celebru intr-un interviu TV, la trei ani dupa ce si-a dat demisia din functia de presedinte in 1974 pentru a evita anumite acuzatii si condamnari: Daca presedintele o face, nu este ilegal."La fel ca Nixon, (Trump) intelege ca publicului nu ii place viclenia", a spus Timothy Naftali, istoric specializat in presedintii americani. "Dar el face un pariu diferit - acela ca, fiind deschis cu privire la actiunile sale, poate determina publicul sa il accepte. Isi asuma riscul ca americanilor nu le pasa prea mult de caracterul presedintelui".Nixon s-a prezentat "drept ca o sageata" in public, astfel incat publicarea inregistrarilor secrete din Biroul Oval in 1974, care au dezvaluit un strateg intunecat, necinstit si intrigant, a fost perceputa ca "un soc urias", a declarat John A. Farrell, un biograf al presedintelui Nixon."Nimeni nu se asteptase vreodata ca presedintele acesta vertical sa vorbeasca in acest fel in Biroul Oval cu acolitii sai", a explicat Farrell.Spre deosebire de Nixon, Trump improasca emfatic in viata publica aceleasi blasfemii pe care le profereaza in cea privata.In timp ce Nixon si-a dat demisia dupa ce liderii republicani l-au avertizat ca a pierdut sprijinul partidului in Congres si urma sa faca fata unei proceduri de destituire certe, Trump ar putea supravietui acestei crize gratie partizanatului inflexibil din Washington.Doar trei republicani din Congres au luat pozitie public despre cererile nepotrivite formulate de Trump si despre solicitarea sa ca si China sa il ancheteze pe Biden, dintre acestia remarcandu-se senatorul Mitt Romney din statul Utah."Cand singurul cetatean american pe care presedintele Trump il numeste drept subiect al unei anchete din partea Chinei este opozantul sau politic, in plin proces de desemnare a candidatului democrat, forteaza credibilitatea sa sugerezi ca nu este ceva motivat politic", a scris vineri pe Twitter Romney.Trump "se bazeaza ca oamenii sa perceapa aceasta ca pe o chestiune partizana, contestand din nou o alegere pe care a castigat-o clar, mai degraba decat ca pe o provocare la adresa principiilor Constitutiei", a declarat Alexander Vershbow, fost ambasador al SUA la Moscova si NATO. "Partizanatul radical al politicii noastre face astfel incat sa poata sa ii iasa", a estimat el.Vershbow a apreciat ca Ucraina este disperata sa contracareze agresiunea Rusiei si este dependenta nu doar de sprijinul SUA, pe care Trump l-a acordat pe 12 septembrie, dupa ce il blocase luni de zile, dar si de perceptia Rusiei ca SUA se prezinta ca un aliat puternic al Ucrainei.El a spus ca diplomati americani si oficiali de rang inalt ucraineni s-au declarat foarte alarmati de situatie, la o conferinta organizata la Kiev, la care diplomatul american a participat luna trecuta.Ucrainenii erau complet speriati de cum ar putea evita sa se lase atrasi in politica interna americana si de cum sa directioneze atentia inapoi spre agenda lor legitima. Nimeni nu le-a putut spune ce sa faca, a mai spus Vershbow.