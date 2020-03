Trump nu crede ca va plasa vreodata SUA in izolare, in lupta impotriva pandemiei Covid-19

Ziare.

"Eu nu cred ca vom considera asta necesar vreodata", a declarat el vineri, intr-o conferinta de presa la Casa Alba."Asta s-a facut in California, s-a facut la New York, sunt doua puncte fierbinti (...). Dar daca mergeti in Midwest sau altundeva, ei se uita la toate astea la televizor si nu au aceleasi probleme", a adagat el.La randul sau, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat ca frontiera dintre Statele Unite si Mexic urma sa fie inchisa tuturor calatoriilor neesentiale, ca cea cu Canada."Statele Unite si Mexicul au decis sa interzica calatoriile neesentiale la frontiera noastra comuna", a declarat Pomepo.El a indemnat China din nou, vineri, "sa impartaseasca cu intreaga lume" informatiile de care dispune cu privire la noul coronavirus, reiterandu-si "criticile" cu privire la lipsa transparentei initiale a Beijingului."Este absolut vitala aceasta transparenta, aceasta impartasire a informatiilor in timp real, asta nu este o chestiune de jocuri mici politice sau de represalii", a insiatat el.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a decis joi seara sa plaseze in izolare intreg statul, care numara aproximativ 40 de milioane de locuitori."A venit timpul ca noi toti, ca indivizi si populatie, sa recunoastem ca trebuie sa facem mai mult" in oprirea raspandirii covid-19, a explicat el.Potrivit guvernatorului Newsom, directiva cu privire la izolare urmeaza sa permita dejucarea anumitor previziuni, potrivit carora peste 25 de milioane de californieni (56% din populatia statului) ar putea contracta noul coronavirus in urmatoarele opt saptamani."Scopul acestui ordin de izolare este sa schimbam statisticile, sa scadem curba", a subliniat el.