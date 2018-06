Trump nu exclude ca SUA sa recunoasca anexarea Crimeii

Ziare.

"Vom vedea", a raspuns simplu Trump la o intrebare pusa vineri, la bordul Air Force One, privind o eventuala recunoastere de catre SUA a acestei anexari operate de Moscova in 2014 si denuntate cu tarie de Statele Unite si Uniunea Europeana."Presedintele Obama este cel care a lasat asta sa se intample", a adaugat el.Intrebat despre intalnirea sa cu omologul rus, Vladimir Putin , programata pentru 16 iulie la Helsinki, in Finlanda, presedintele Donald Trump a spus ca va discuta cu acesta "despre tot".El a mentionat aici Ucraina Siria , dar si alegerile americane. "Noi nu vrem sa se amestece cineva in alegerile noastre", a afirmat presedintele Statelor Unite, al carui mandat este inca afectat de ancheta privind ingerinta rusa in alegerea sa.Donald Trump a venit la Casa Alba cu promisiunea ca va reconcilia Statele Unite cu inamicul sau istoric rus. Dar, dupa 17 luni de presedintie, aceasta nu s-a concretizat inca, conchide AFP.