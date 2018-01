Trump nu exclude o revenire in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice

Ziare.

"Cinstit, eu nu am o problema cu acest acord in principiu, ci am o problema cu acordul pe care ei l-au semnat. Caci, ca intotdeauna, au incheiat un acord rau", a spus Trump citat de agentia de presa AFP, cu referire la administratia predecesorului sau democrat, Barack Obama."Am putea in teorie sa revenim", a adaugat presedintele american care, si in trecut, a lasat o usa intredeschisa pentru o reintoarcere in cazul unor renegocieri asupra carora a ramas totusi mereu evaziv.Reafirmand convingerea sa ca Acordul de la Paris, asa cum a fost semnat de predecesorul sau, era "foarte nedrept pentru Statele Unite", liderul de la Casa Alba a insistat asupra impactului economic negativ pentru America."Suntem o tara bogata in gaz, carbune, petrol si in multe altele", a subliniat Donald Trump, intr-o conferinta comuna de presa cu sefa guvernului norvegian, Erna Solberg. Acordul era "rau pentru companiile noastre", a precizat el, apreciind ca obiectivele Statelor Unite erau prea mari in comparatie cu cele ale rivalului lor chinez.Conform administratiei Trump, retragerea din Acord, care va dura cativa ani pana sa devina efectiva, se va petrece daca "presedintele nu identifica termeni care sa fie mai favorabili companiilor, lucratorilor si contribuabililor americani".