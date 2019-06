Trump: Nu-mi pasa de europeni. UE a profitat de noi foarte mult timp

Ziare.

com

Liderul american a explicat ca a anulat in ultimul moment lovituri programate contra Iranului dupa distrugerea unei drone de supraveghere pentru ca nu ar fi fost un "raspuns proportional".Cu toate astea, Trump sustine ca armata americana a identificat multe tinte iraniene pentru atacuri aeriene."Am atatea tinte, incat nu v-ar veni sa credeti. Avem tinte peste tot", a spus Donald Trump, citat de The Independent "Nu caut sa pornesc un razboi, dar daca va fi unul, va fi o distrugere cum nu ati mai vazut niciodata. Dar nu caut sa fac acest lucru", a adaugat liderul de la Casa Alba.De altfel, Trump a desconsiderat eforturile liderilor europeni de a mentine tratatul nuclear semnat de puterile lumii in 2015 cu Iranul."Nu-mi pasa de europeni. Europenii oricum fac o gramada de bani. In Franta, ei vand masini Iranului. Ei fac alte chestii", a sustinut Trump."Si lasati-ma sa va spun... suntem foarte buni cu Europa. Avem grija de ei. NATO, cheltuim foarte mult... In ce priveste comertul, Uniunea Europeana a profitat, chiar a profitat de noi foarte mult timp", a adaugat presedintele american.Intrebat ce crede el ca isi doreste Iranul, Trump a raspuns: "Cred ca vor sa negocieze. Si cred ca vor sa ajungem la o intelegere. Si intelegerea mea este nucleara. Ei nu vor avea o arma nucleara ... Nu cred ca le place pozitia in care se afla. Economia lor este la pamant".Saptamana trecuta, Gardienii Revolutiei iraniene au anuntat ca au doborat "o drona spion americana", care a incalcat spatiul aerian al Republicii Islamice.Washingtonul a sustinut insa ca aparatul de supraveghere se afla in spatiul aerian international si a denuntat un "atac neprovocat" din partea armatei iraniene.