Trump nu se lasa intimidat de democrati: Recomanda Ucrainei si Chinei sa investigheze familia Biden

Ziare.

com

''As crede ca, daca ar fi sinceri in legatura cu aceasta, ar incepe o investigatie majora privind familia Biden", a declarat Trump jurnalistilor la Casa Alba . ''As spune, presedintele Volodimir Zelenski , daca as fi in locul lui, as recomanda sa se inceapa o ancheta privind familia Biden'', a precizat Trump.''La fel,'', a spus de asemenea Trump. Presedintele si-a continuat presupunerile despre Joe Biden si fiul acestuia Hunter fara a oferi nicio dovada: ''Poti foarte bine sa descoperi ca'', a spus in continuare presedintele american.''Intreaga ancheta se naruie'', a declarat de asemenea Donald Trump in legatura cu ancheta de destituire care il vizeaza.Democratii au lansat pe 24 septembrie o ancheta in vederea destituirii presedintelui Trump, pe care il acuza ca i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o discutie telefonica purtata la sfarsitul lunii iulie, sa investigheze activitatile din tara sa ale lui Biden si ale fiului sau Hunter, care a fost in consiliul de administratie al unei companii ucrainene in timp ce tatal sau era vicepresedintele SUA. Joe Biden este unul dintre favoritii la investitura democrata pentru alegerile din 2020, la care miliardarul republican va incerca sa obtina un nou mandat.