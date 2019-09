Trump nu vrea sa se intalneasca cu presedintele Iranului la ONU

Ziare.

"Misiunea noastra este sa evitam razboiul", a mai spus Pompeo la postul Fox News, adaugand ca presedintele Donald Trump va intreprinde "actiunile necesare" daca Teheranul nu-si schimba comportamentul, potrivit agentiei Reuters.El a mentionat de asemenea ca SUA vor cauta sa obtina sprijin international la Adunarea Generala a ONU in fata Iranului, dupa atacul din 14 septembrie cu drone si rachete care au lovit doua instalatii petroliere ale Arabiei Saudite, atac care conform armatei saudite a fost executat dinspre nord. ONU "a fost creata exact pentru acest gen de lucruri - atunci cand o tara ataca alta tara - si speram ca Natiunile Unite se vor mobiliza in acest caz", a indicat secretarul american de stat, insistand ca "a fost un atac iranian, efectuat cu rachete de croaziera".La randul sau, presedintele Trump a declarat ca nu are "nicio intentie" sa se intalneasca la ONU cu omologul sau iranian Hassan Rouhani. "Nimic nu este vreodata total exclus, dar nu am intentia sa ma intalnesc cu Iranul", a declarat duminica presedintele american.La Teheran, presedintele Rouhani a criticat, in timpul unei parade militare, prezenta ''fortelor straine'' in regiunea Golfului si a anuntat ca va prezenta saptamana aceasta la Adunarea Generala a ONU un plan de cooperare regionala in domeniul securitatii care sa implice exclusiv statele din zona Golfului Persic, dar despre care nu a oferit detalii.In urma atacului din 14 septembrie SUA au impus vineri noi sanctiuni impotriva Iranului, care vizeaza in principal Banca Centrala a acestei tari, precum si Fondul de Dezvoltare al Iranului si compania Etemad Tejarate Pars. Fondul de Dezvoltare iranian este, potrivit Trezoreriei americane, fondul suveran al Iranului si in conducerea acestuia se regaseste inclusiv presedintele Hassan Rouhani, iar compania Etemad Tejarate Pars este folosita ca paravan pentru transferuri financiare destinate achizitiilor efectuate de Ministerul Apararii iranian.Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a estimat la postul CNN ca atacul asupra instalatiilor petroliere saudite este un atac asupra sistemului economic mondial.